بينهم أمير وعسكريون.. خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ88 مواطناً ومقيماً لتبرعهم بالـدم 10 مرات

الرئيسية أنحاء الوطن بينهم أمير وعسكريون.. خادم الحرمين يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ88 مواطناً...
وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ60 مواطناً، و28 مقيماً تبرع كل واحد منهم بالـدم عشر مرات.
وفيما يلي أسماء من حصلوا على ميدالية الاستحقاق:
حسين محمد باناصر، الرقيب أول/ ثابت محمد الخيبري، عبدالله ناصر التيجاني، جندي أول/ ياسر عبدالله عسيري، أحمد علي الزهراني، الجندي/ مبارك أحمد الريعي، الأمير/ بدر سعود سعد آل سعود، سلطان حمود الشنبري، بسام محبوب القرشي، لؤي طلال الحسني، ابراهيم محمد الاحيدب، الوكيل رقيب/ حمود عائض الزهراني، علي سعيد الغامدي، غسان غازي سعيد نتو، بندر غزاي العتيبي، حسين حسن المطيري، مطر عفات العنزي، نواف بندر القميزي، محمد عبدالرحمن علي دخيل، عقيد بحري ركن/ راشد عبدالله الطبيب.
كما ضمت القائمة، عبدالله جار الله الحربي، خالد ذياب العجمي، رقيب أول/ خالد فائز الشهري، الرائد/ علوان سعد الشمراني، هاشم مدني أبو عوف، فراس مهدي اليامي، احسان عبدالرحمن عبدالله فارس، سعد محمد الدوسري، العقيد/خالد سليمان الفراج، وكيل رقيب/ عبدالرحمن حسن عسيري، مها خالد السديري، العريف/ محمد عبده حمدي، العريف/ سليمان احمد مجرشي، الوكيل رقيب/ ماهر عتيق الحربي، مسفر محمد الشمري، الرائد/ محمد راشد العتيبي، العريف/ بدر عايد الشمري، الوكيل رقيب/ هلال مهدي السبيعي.
وضمت القائمة كذلك، الرقيب أول/ خالد عبيد الحربي، حسين احمد الصعيب، بدر عائض الحارثي، الرقيب/ مالك عبدالرحمن المالكي، تركي خلف الحربي، حسان محسن الهذلي، رئيس رقباء/ حسين محمد العاموي، زكريا أحمد قاضي، سامر صالح الجهني، النقيب/ محمد عبدالرحمن دغريري، محمد يوسف حلمي، الرئيس رقباء/ عبدالله سالم الشهري، الرئيس رقباء/ حسن صالح الغامدي، الرئيس رقباء/ صالح علي سعد القرني، الرقيب أول/ صالح علي عبدالرحمن القرني، علي محمد أبو اثنين، حمود فهد العتيبي، عبدالله فلاح السهلي، مبارك حمد آل معجبه، العريف/ مسفر علي القحطاني، الوكيل الرقيب/ خالد سعود البقمي، العريف/ صادق علي الحسن.
أما المقيمون فهم، بندر محمد القطاع ، يوسف علي محمد مري ، عدنان عبدالعلي ، حسن عبدالجواد طه ، أسامه مرزوق ابو جامع ، ماهر محمد مصطفى بركسية ، اسماعيل علي فتيني سالم بس ، أحمد محمود علي ابو زر ، معتصم محمد منيب سكجها ، جوجو اوغستين اوغستين ، عماد محمود قصاب ، طارق رضوان الحزوني ، غازي احمد سعد الدين ، محمد هشام صالح ، رفيق أيوب الاسلام علي مياه ، منذر حسين عبدالحميد الدقس ، أحمد صالح شيخان الجابري ، محمد نافيد فقير محمد ، عدنان عبدالله باحويرث ، أشرف لطفي موعد ، محمد أحمد محمد ميري ، عبدالله محمد محرز الزريقي ، خالد خضر عرابي ، عمار محمود قصاب ، محمد بسام ، رامي داود علي ، هاني بشير نبهان جباره ، يحيى طالع يحيى الدريني.