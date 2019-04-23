“ترامب”: السعودية ودول “أوبك” قادرة على تعويض نفط إيران بعد تفعيل العقوبات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين أن السعودية ودولا أخرى في أوبك قادرة على تعويض أي نقص في إمدادات النفط الإيرانية بالأسواق العالمية بعد إلغاء السماح لبعض الدول بشراء الخام الإيراني دون التعرض لعقوبات.
وقال ترامب على حسابه في “تويتر”: “السعودية ودولٌ أخرى في أوبك ستعوض بشكل كافٍ نقص حصة النفط الإيراني بعد تفعيل عقوباتنا الكاملة عليها الآن، لقد أدت تصرفات جون كيري إلى صفقة إيران النووية شديدة السوء، في انتهاك جسيم للقانون”.
وقررت واشنطن اليوم الإثنين عدم تمديد الإعفاءات الممنوحة لبعض الدول، من العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني، مؤكدة أن القرار يستهدف وقف صادرات النفط الإيراني تماماً لحرمان النظام من مصدر دخله الرئيس.