تكريم مميز لتمريض شرق جدة بحضور الدكتور عباس الشيخ

برعاية وحضور سعادة مساعد المدير التنفيذي للخدمات الطبية بمستشفى شرق جدة الدكتور عباس محمد الشيخ تم تكريم إدارة التمريض بالمستشفى “التمريض المتميز “ضمن الحفل النهائي لفعاليات يوم التمريض العالمي حيث بدأ الحفل بكلمة ألقاها المدير الطبي الشيخ نيابة عن المدير التنفيذي رحب فيها بالضيوف وأشاد فيها بالعمل التمريضي وأهميته ودعمه بالكوادر المدربة والمؤهلة و بالدور الفاعل الذي تؤديه في جميع المرافق الصحية بالمملكة بشكل عام وفي مستشفى شرق جدة بشكل خاص لخدمة المرضى المنومين في المستشفى وحرص المستشفى على إنجاح العمل التمريضي لتقديم أفضل الخدمات وثمن دعم وتوجيهات والمتابعة المستمرة لمدير عام الشئون الصحية بجدة الدكتور/ مشعل السيالي، مما انعكس على المستوى التمريضي ايجابيا.
من جانبها ألقت مساعد المدير التنفيذي لشئون التمريض كلمة تحدثت فيها عن مسيرة التمريض وإنجازاته في خدمة المرضى والمراجعين.
وفي ختام الحفل تم استعراض الإنجازات والمبادرات المميزة التي تم تحقيقها لكل قسم تمريضي بالمستشفى والمراكز الصحية التابعة لها والتي نالت على إعجاب الحضور وقد حصدت العديد من الأقسام التمريضية والإدارية والفنية بالمستشفى شهادات أفضل إنجاز وشكر وتكريم للمتميزين.