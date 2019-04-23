صور | بلدية الخبر تغلق 20 مُنشأة مُخالفة وتنذر 481 أخرى

نفَّدت إدارة صحة البيئة في بلدية الخُبر خلال شهر رجب المنصرم 721 جولة تفتيشية، نتج عنها رصد 910 مخالفات، وتوجيه 481 إنذارا، وإتلاف أكثر من 54 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وتأهيل عدد من المنشآت الصحية وإغلاق أكثر من (20 منشأة مخالفة).

وأكد رئيس بلدية الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن البلدية تحرص على صحة وسلامة الأغذية من خلال الجولات التفتيشية التي يقوم بها المراقبون ميدانيًا، مشددًا على تطبيق الإجراءات النظامية بحق من تثبت مخالفته، وأن صحة المواطنين والمقيمين لن يتم التهاون فيها، مشيرًا إلى متابعة البلدية المستمرة وسعيها الدائم للحفاظ على صحة المواطن والمقيم من المخاطر المتعلقة بعدم تطبيق الاشتراطات الصحية والمعايير المطلوبة، مضيفًا: إن المنشآت الصحية تخضع إلى برنامج رقابي مــبـــرمج ضمن الخطط المجــــدولة، حيث يتم مطابقة مدى استيفاء المنشأة للمـــواصــفات والاشتراطات الصحية وتحديد المخالفات والنقاط الحرجة.