“قطار الرياض”: نسبة الإنجاز في المشروع 82%.. والمحطات دخلت مراحل متقدمة في الإنجاز

الرئيسية أنحاء الوطن “قطار الرياض”: نسبة الإنجاز في المشروع 82%.. والمحطات دخلت مراحل متقدمة في...
أكدت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض أن نسبة الإنجاز في مشروع قطار الرياض بلغت 82%.
ونشرت الهيئة صوراً لعددٍ من محطات المشروع، مشيرة إلى أنها دخلت في مراحل متقدمة من الإنجاز لتشكل معالم جديدة في مدينة الرياض.
يُذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، و6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.
وكان مدير المشروع المهندس وليد العكرش قد صرح في وقت سابق بأن الموعد المحدد للتشغيل سيكون تدريجياً في نهاية 2019.