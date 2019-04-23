معالم للتمويل توفر حلولًا تمويليةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

معالم للتمويل توفر حلولًا تمويليةً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

أحد الشركات التمويلية المميزة والمندرجة تحت مبادرة الإقراض غير المباشر المقدمة من "منشآت"