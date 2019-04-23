موبايلي أعمال تعلن الفائزين في مسابقة الجامعات لتطبيقات شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء

الرئيسية الشركات موبايلي أعمال تعلن الفائزين في مسابقة الجامعات لتطبيقات شبكة الجيل الخامس وإنترنت...
أعلنت شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” عن المشاريع الفائزة في مسابقة الجامعات لتطبيقات شبكة الجيل الخامس وإنترنت الأشياء التي أقيمت مؤخرًا بالتعاون مع شركتي إريكسون وإنتل العالميتين بالرياض، وتهدف المسابقة إلى إنشاء برنامج تفاعلي لطلبة الجامعات من أجل تطوير مجال استخدام تقنية إنترنت الأشياء محليًا وعالميًا.
وفازت جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز بالخرج بالمركز الأول عن مشروع “أنقذ الآن”، فيما حصلت جامعة شقراء على المركز الثاني عن مشروع “نظام الري الذكي”، وجاءت جامعة الملك عبد العزيز بجدة بالمركز الثالث عن مشروع “توجيه المكفوفين”. وسيحظى أعضاء الفرق الفائزة ببرنامج تدريبي مخصص لمدة ثلاثة أشهر، يتضمنه تدريب مكثف لمدة أسبوع في مركز أبحاث إريكسون (Ericsson One) في السويد، بالإضافة إلى جلسات تدريبية عبر الفيديو بهدف تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع واقعية.
وكان الطلاب المشاركون قد عرضوا أفكارهم الإبداعية من خلال تقنية الفيديو، ومن ثم قامت لجنة تحكيم مؤلفة من ستة حكام تقنيين يمثلوا جهات مختلفة بتقييم كل فكرة على حدة حسب معايير عالمية محددة متفق عليها.
هذا وقدم المهندس سلمان بن عبد العزيز البدران الرئيس التنفيذي لشركة “موبايلي” التهنئة للجامعات الفائزة، مشيدًا بالمشاريع المشاركة واتسامها بالأفكار الإبداعية والتقنية الرائعة حيث أنها مثلت مدى تطور التقنية وتسخيرها في خدمة الوطن والمجتمع، كما قدم شكره وتقديره للجامعات السعودية ودورها المميز في دعم مثل هذه المسابقات، مثمناً التفاعل الذي أبداه الطلبة مع المسابقة، مما يؤكد همتهم العالية وشغفهم بكل ما هو جديد وسعيهم إلى مواكبة التطور التقني.
يذكر أن هذه المسابقة النابعة من حرص شركتي موبايلي وإريكسون على تطوير ومجاراة أحدث التقنيات حول العالم قد حظيت بتفاعل كبير من قبل الطلاب والطالبات الذين وجدوا فيها فرصة لتحقيق تطلعاتهم وإثراء أفكارهم الإبداعية ومواكبة التطورات التي يشهدها التحول الرقمي والتقنية بالمملكة في مختلف المجالات.