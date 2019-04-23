وظائف لحملة الثانوية بمستشفى الملك فيصل التخصصي

أعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عبر موقعه الإلكتروني توفر وظائف لحملة الثانوية فما فوق، للعمل بالمستشفى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة.
2- محلل تقارير.
3- مشرف قسم خدمات الطعام.
4- مساعد أول سلسلة الإمدادات.
5- مساعد أول سلسلة التوريد.
6- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية.
7- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية.
8- مأمور سنترال.
طريقة التقديم:
1- أخصائي تصوير الاشعة التداخلية والملونة:اضغط هنا
3- مشرف قسم خدمات الطعام:اضغط هنا
4- مساعد أول سلسلة الإمدادات:اضغط هنا
5- مساعد أول سلسلة التوريد:اضغط هنا
6- اختصاصي سريري مساعد الأمراض النفسية:اضغط هنا
7- مدير الإنشاءات والهندسة المدنية:اضغط هنا