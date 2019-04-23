وكالة الاستخبارات الأمريكية تخطط لإطلاق حساب رسمي على “إنستجرام”

تخطط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية “سي آي إيه” لأن يكون لها وجود خاص رسمي على “إنستجرام”، دون أن تكشف عن المزيد من التفاصيل حول حسابها الذي ستطلقه على تطبيق مشاركة الصور.
وكشفت مديرة وكالة الاستخبارات المركزية “جينا هاسبيل” عن خطط لفتح حساب على “إنستجرام” أثناء خطاب ألقته في جامعة أوبورن.
وفي تصريحات لـ “ذا فيرج”، أكد متحدث باسم “إنستجرام” أن التطبيق يعلم بخطة وكالة الاستخبارات، ويساعدها في إنشاء الحساب قائلاً: “عمل فريقنا مع الـ “سي آي إيه”، كما يفعل مع العديد من الشركاء، لتوفير أفضل ممارسات ورؤية”.
ولا يعد انضمام وكالة حكومية أمريكية إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمرًا غير معتاد، إذ لدى الوكالة بالفعل حساب عبر “تويتر” ينشر من خلالها الأخبار التي تتعلق بالـ “سي آي إيه” والأحداث العامة، والتاريخ بمحتوى مشابه.