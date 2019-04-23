الرئيسية الشركات 3,2 مليار ريال أرباح قياسية للبنك الأهلي للربع الأول من عام 2019م
أعلن البنك الأهلي التجاري عن تحقيق أرباح صافية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2019م بلغت 3,165 مليون ريال مقابل 2,987 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6%.
وأوضح الأستاذ سعيد الغامدي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن إجمالي دخل العمليات قد أرتفع إلى 4,953 مليون ريال مقابل 4,779 مليون ريال مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة ارتفاع 3.6%، مشيراً إلى أن قوة المركز المالي للبنك الأهلي تعزز قدرته على النمو، كما حقق البنك ارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.2% ليبلغ 3,562 مليون ريال مقابل 3,419 مليون ريال.
وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن موجودات البنك ارتفعت إلى 466 مليار ريال مقابل 439 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، مبيناً أن النمو على صافي أرباح البنك يؤكد قدرته على التوظيف الأكفأ لأصوله. كما زاد إجمالي حقوق المساهمين بدون حقوق الأقلية ليبلغ 68 مليار ريال مقابل 64 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 6.7%، وبلغ ربح السهم الواحد 1.02 ريال مقابل 0.97 ريال للفترة نفسها من العام السابق.
وقد ارتفعت محفظة التمويل والسلف إلى 269 مليار ريال مقابل 253 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفعت ودائع العملاء لتبلغ 310 مليار ريال مقابل 309 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
واختتم الغامدي حديثه بالإعراب عن شكره وتقديره لعملاء البنك ومساهميه الذين وضعوا ثقتهم في البنك ومجلس إدارته وموظفيه على ما قدموه من جهد ودعم متواصل لتحقيق هذه النتائج.