الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً

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زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، مقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) برفقة عدد من السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

ونشرت الأميرة ريما عبر حسابها في “تويتر” صورة جمعتها برئيس مجلس الشورى وزملائها السفراء، موضحة بأنه جرى خلال الزيارة الاطّلاع على مهام المجلس والتأكيد على أهمية دوره، معبّرة عن فخرها بتمثيل السيدات نسبة 20 % من أعضاء المجلس.

يذكر أن السفراء المعينين حديثاً قد أدّوا القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأسبوع الماضي بقصر اليمامة في الرياض.

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