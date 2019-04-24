الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً

زارت سفيرة المملكة لدى واشنطن الأمير ريما بنت بندر بن سلطان، مقر مجلس الشورى أمس (الثلاثاء) برفقة عدد من السفراء المعينين حديثاً لدى عدد من الدول، وكان في استقبالهم رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.
ونشرت الأميرة ريما عبر حسابها في “تويتر” صورة جمعتها برئيس مجلس الشورى وزملائها السفراء، موضحة بأنه جرى خلال الزيارة الاطّلاع على مهام المجلس والتأكيد على أهمية دوره، معبّرة عن فخرها بتمثيل السيدات نسبة 20 % من أعضاء المجلس.
تشرفت مع زملائي السفراء المعينون حديثا بزيارة مجلس الشورى @ShuraCouncil_SA و لقاء معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ للإطلاع على مهام المجلس و التأكيد على أهمية دوره، وفخورة بان ٢٠٪ من اعضاء المجلس من السيدات. pic.twitter.com/rBBD7sSCBC
— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) April 23, 2019