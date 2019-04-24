الأميرة ريما بنت بندر تزور مجلس الشورى برفقة سفراء المملكة المعينين حديثاً

تشرفت مع زملائي السفراء المعينون حديثا بزيارة مجلس الشورى @ShuraCouncil_SA و لقاء معالي الدكتور عبدالله آل الشيخ للإطلاع على مهام المجلس و التأكيد على أهمية دوره، وفخورة بان ٢٠٪ من اعضاء المجلس من السيدات. pic.twitter.com/rBBD7sSCBC

— Reema Bandar Al-Saud (@rbalsaud) April 23, 2019