جامع الرحمة يحتفي بطلاب حلقة ضعاف السمع

احتفى جامع الرحمة بحي المروة التابع لمركز المرافق العامة بطلاب حلقة ضعاف السمع والذين اجتازوا اختبارات الأجزاء بجمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة.
وأفاد إمام وخطيب جامع الرحمة الشيخ فيصل الغامدي أن حلقة ضعاف السمع يعد طلابها من أكثر الطاب تمّيزاً في الحفظ والانتظام في الحضور، وبالتعاون بين أولياء الامور والجامع – بعد توفيق الله – ، يحصلون على أعلى الدرجات في اختبارات أجزاء القرآن الكريم ، خصوصاً وأن هذه الحلقة يشرف عليها معلم متميز لديه مهارات التواصل مع هذه الفئة الغالية.
هذا وقد دشنت جمعية خيركم حلقة ضعاف السمع مطلع العام الماضي 1439هـ وتضم اليوم (٢٥) طالباً جميعهم من الناجحين والمتميزين في اختبارات جمعية خيركم.