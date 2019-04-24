أقامت إدارة سجن القنفذة حفلاً خاصاً باختتام أنشطتها للعام الحالي 1440هـ بحضور محافظ القنفذة فضا بن بين البقمي ومساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمة العميد د ابراهيم بن سعد الغامدي ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل بن عقيل كدسة وممثلي الجهات الحكومية بالمحافظة.
وزفت الإدارة ١٠٦ خريجاً من نزلائها من المعهد الصناعي في برامج الحاسب الآلي ، والتبريد ، والتكيف ، والتمديدات الكهربائية مما يسهم في تهيئة نزلاء السجون وانخراطهم في سوق العمل عقب انتهاء محكوميتهم مؤهلين بالعلم والتدريب في مختلف الجوانب المهنية.
من جانبه أعرب مدير ادارة سجن القنفذة العقيد عبدالرحمن القحطاني عن شكره لمحافظ القنفذة فضا بن بين البقمي والحضور لمشاركتهم في حضور هذا الحفل الذي يجسد الدور المجتمعي متمنياً التوفيق لكافة النزلاء ، الذين نالوا الفرص التعليمية والتدريبية ، ليعودا لمجتمعهم افراداً صالحين ومنتجين ليساهموا في دفع عجلة التنمية لهذا الوطن الغالي.