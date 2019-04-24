شاهد.. تغيير فرش المسجد النبوي كاملا بسجاد وطني جديد استعدادًا لشهر رمضان

تزين المسجد النبوي بحلته الجديدة من السجاد استعدادا لشهر رمضان المبارك، وذلك بعدما أعلنت رئاسة شؤون الحرمين البدء في فرش السجاد الجديد بعد التأكد من مطابقته للشروط والمواصفات.
وأظهرت مجموعة من الصور من داخل المسجد النبوي، عملية تغيير فرش الحرم كاملا بسجاد وطني فاخر.
وأوضح مدير قسم السجاد بوكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي الأستاذ بندر الحسيني أن السجاد الأخضر الفاخر المعلم باستقامة الصفوف والمصنوع صناعة وطنية وصل للمسجد النبوي حيث تمت معاينته من قبل المختصين والاستعداد لفرشه في الحرم القديم بعد التأكد من مطابقته للشروط والمواصفات المطلوبة من قبل لجنة فحص ومعاينة السجاد والمدات للمسجد النبوي.
يذكر أن السجاد الجديد سيتم فرشه في المسجد النبوي كاملًا بما في ذلك السطح، حيث بلغ عدد السجاد والمدات 20700، من السجاد السعودي الفاخر ذي الجودة العالية وباللون الأخضر توحيداً للونه في الحرمين الشريفين، وهو مصنوع بأيدٍ سعودية، ويتميز بمتانته وقوة السبك وجودة الخيوط وتحمل الاستخدام الشديد.
ويتفرد السجاد الجديد بتضمينه شريحة إلكترونية على كل سجادة تُقرأ بنظام إلكتروني يتضمن معلومات السجادة منذ صنعها واستخدامها وموقعها ومواعيد غسلها وتقادمها وانتقال عهدتها وغيرها من الخدمات والمعلومات.