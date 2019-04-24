صور | بدء أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي في الرياض

برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بدأت اليوم أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، الذي ينظمه شركاء برنامج تطوير القطاع المالي ( أحد برامج رؤية المملكة 2030 ) ، الممثلون بوزارة المالية، ومؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية ، بمشاركة صنّاع القرار في القطاع المالي وكبار التنفيذيين في المؤسسات المالية محليًا وإقليميًا ودوليًا .
ويستمر المؤتمر الذي يحمل شعار ( آفاق مالية واعدة ) يومين ، ويقام بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.