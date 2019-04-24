الرئيسية اقتصاد فنزويلا تستورد النفط للمرة الأولى في 5 سنوات مع تراجع الإنتاج المحلي
دفع تراجع الإنتاج النفطي في فنزويلا إلى مستويات متدنية للغاية شركة النفط المملوكة للدولة “بتروليوس دي فنزويلا إس إيه” إلى استيراد الخام للمرة الأولى في خمس سنوات، إذ اشترت “بي دي في إس إيه” شحنة من الخام من نيجيريا، في أول واردات نفطية منذ عام 2014.
وجاء ذلك مع انخفاض إنتاج فنزويلا دون مستوى مليون برميل يوميًا خلال مارس، إلى أدنى مستوى منذ 16 عامًا، في ظل العقوبات الأمريكية وانقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى اضطرابات في حقول النفط.
وكانت آخر مرة استوردت فنزويلا فيها النفط في عام 2014، عندما اشترت الخام الجزائري لخلطه مع النفط الثقيل للغاية، ولكنها توقفت عن ذلك وسط خلافات مع شركة النفط الجزائرية المملوكة للدولة “سوناتراك”وشكاوى من مصافي التكرير الأمريكية.