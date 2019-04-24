فيديو | الأمير خالد بن سلمان: إيران تنشر الفوضى والدمار.. وغاية المملكة استقرار اليمن

أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان أن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة في حين يستمر النظام الإيراني في نهجه الداعم للتطرف والإرهاب.
وقال في كلمة ألقاها أمام مؤتمر الأمن الدولي في موسكو، إن مشاركة المملكة في هذا المؤتمر تأتي في إطار اهتمامها بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية في تعزيز الأمن والسلم الدوليين.
ولفت إلى أن المملكة تنظر بقلق بالغ إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط الذي يعاني من أحداث مؤلمة، وأن إيران تنشر الفوضى في المنطقة عبر الدمار والدم ، وتغذية الطائفية وعدم احترام القوانين الدولية، وتهز استقرار المنطقة عبر دعم ميليشيات حزب الله والحوثيين.
وأضاف أن المملكة ملتزمة بمكافحة الإرهاب إقليميا ودوليا، وعلى الدول محاربة كل مصادر تمويل الإرهاب وتعزيز وسائل غسل الأموال.
فيديو | الأمير خالد بن سلمان: #المملكة حريصة على تحقيق الأمن الدولي وتعزيزه. #الإخبارية pic.twitter.com/sRCFTDUbZ3
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) April 24, 2019