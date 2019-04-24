فيديو | شاهد كلمة خادم الحرمين الشريفين للدكتور نزار مدني بعد تكريمه

فيديو | #خادم_الحرمین_الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – يؤكد أهمية تكريم كل من يعمل لخدمة بلده.#قناة_السعودية pic.twitter.com/lsrT014955

— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 24, 2019