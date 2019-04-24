فيديو | كاميرات فندق بسريلانكا تسجل لحظة تسلل انتحاريين إلى فندق وتفجير نفسيهما

وثق مقطع فيديو متداول صورته كاميرات المراقبة بفندق “شانغريلا” في العاصمة السيرلانكية كولمبو، لحظة تسلل الانتحاريين، اللذين شاركا في تنفيذ سلسلة التفجيرات التي أودت بحياة 359 شخصاً، إلى داخل الفندق.
وأظهر المقطع الانتحاريين وهما يحملان حقيبتين على ظهريهما، ويتبادلان الحديث داخل المصعد، ثم يغادران إلى صالة مطعم بالفندق، ليظهر أحدهما وهو ينضم لطابور المصطفين لتناول الإفطار، وذلك قبل لحظات من المجزرة.
وكانت تفجيرات قد استهدفت فنادق و3 كنائس بالعاصمة السيرلانكية كلومبو، نفذها انتحاريون، راح ضحيتها أكثر من 359 قتيلا وإصابة أكثر من 500 شخص أعلنت الشرطة السيرلانكية التعرف على 8 منهم، فيما أعلنت أنها اعتقلت أكثر من 60 مشتبها بهم في التفجيرات.