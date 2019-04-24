فيديو | مقدم برنامج يتفاوض على الهواء مع سمسارة عاملات مخالفات

فيديو | خالد العقيلي عبر برنامج #تم وعلى الهواء مباشرةً يتفاوض مع سمسارة خادمات غير نظاميات.@TammTalkShow #تم_والعمالة_المنزلية_في_رمضان pic.twitter.com/I6RJ5B2Vdt

— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 23, 2019