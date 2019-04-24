فيديو | مقدم برنامج يتفاوض على الهواء مع سمسارة عاملات مخالفات

أجرى الإعلامي خالد العقيلي، مقدم برنامج “تم” على قناة “السعودية الأولى”، تفاوضاً على الهواء مع إحدى سمسارات العاملات المنزليات المخالفات لنظام العمل والإقامة؛ وذلك خلال مناقشته لقضية هروب الخادمات خلال شهر رمضان.
وأوهم العقيلي السمسارة بحاجته لخادمة بشكل عاجل لخدمة والدته، وأنه طلب قدوم عاملة لكنها ستصل بعد 3 أشهر، وردت السمسارة التي بدا من لهجتها أنها من جنسية غير عربية، بأن راتب الخادمة خلال شهر رمضان يبلغ 3 آلاف ريال و2000 ريال في غير أيام رمضان.
فيديو | خالد العقيلي عبر برنامج #تم وعلى الهواء مباشرةً يتفاوض مع سمسارة خادمات غير نظاميات.@TammTalkShow #تم_والعمالة_المنزلية_في_رمضان pic.twitter.com/I6RJ5B2Vdt
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 23, 2019