قوميز الهلال يطير لتركيا

أنحاء – نواف الحازمي :
يغادر مساء اليوم الأربعاء مهاجم الهلال الفرنسي بافاتيمبي غوميز إلى تركيا وذلك لإجراء فحوصات طبية دورية على حالته البدنية لدى طبيبه الخاص وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الفنية والإدارية والطبية بالنادي في رحلة تستمر لمدة يومين حسب جدولة زياراته الطبية المعدة مسبقاً.
هذا وسيغيب قوميز عن مواجهة فريقه في كأس الملك يوم الجمعة القادمة أمام التعاون على أن يلتحق بتدريبات الفريق السبت ليتسنى له المشاركة في المواجهة الدورية للهلال أمام التعاون أيضاً يوم الأثنين القادم لحساب الجولة 28 من كأس دوري الامير محمد بن سلمان للمحترفين.