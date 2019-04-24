الرئيسية أنحاء الوطن لحماية المستخدمين.. “هيئة الاتصالات” تدعو شركات التوصيل عبر التطبيقات للتسجيل في موقعها
دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركات التوصيل عبر التطبيقات إلى التسجيل في موقعها الإلكتروني؛ لحماية المستخدمين وضبط وتوطين السوق وتفعيل دورها التنظيمي والرقابي لهذا القطاع.
وأوضحت الهيئة أن الهدف من التسجيل هو مشاركة الشركات التشريعات والتنظيمات المتعلقة بنشاطها، وتعزيز المنافسة بين الشركات، وبناء نماذج عمل تضمن الاستدامة وتوطين الوظائف، وحماية حقوق المستخدمين.
ويمكن التسجيل من خلال هذا الرابط.