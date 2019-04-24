محمد بن راشد يعلن إنشاء وزارة “اللامستحيل” في الإمارات

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد اليوم (الثلاثاء)، إطلاق منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الإمارات بمسمى “وزارة اللامستحيل”، لافتاً إلى أنها ستكون بدون وزير وسيتألف طاقمها من أعضاء مجلس الوزراء.
وأبان أن الوزارة الجديدة ستختص ببناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل، وستبدأ عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ٦٠يوماً إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب في كل طفل في دولة الإمارات.
وأوضح بن راشد أن المستقبل يحمل الكثير من التحديات التي تتطلب التجديد المستمر في هيكلية الحكومة وطريقة عملها، مضيفاً: “المستحيل ليس في قاموسنا، وليس جزءًا من تفكيرنا، ولن يكون جزءاً من مستقبلنا”.