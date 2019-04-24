أعلنت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن إطلاق الفلل السكنية المطورة لمشروع “أزاليا” الجديد، والذي يتميز بخطط سداد مرنة تمتد لـ عشرة سنوات بدون أي هامش ربح، بدفعة أولى 10% وبالإمكان إستلام الوحدة السكنية بمجرد دفع 20% . وسيقام إطلاق الفلل في مركز العرض والمبيعات المخصص لمشاريع المدينة الاقتصادية في شارع الأمير سلطان بمدينة جدة، خلال الفترة من 25 أبريل الحالي حتى 2 من شهر مايو.
ويمتد مشروع “أزاليا” على مساحة 29,500م2، بعدد لايتجاوز 59 فيلا سكنية مطورة، تتراوح مساحاتها بين 352م2 – 518م2 ، وتتكون من أربعة إلى خمسة غرف نوم لتلبي كافة متطلبات الحياة العائلية. ويتميز المشروع ببنية تحتية متقدمة تم تصميمها وفق أعلى المواصفات العالمية، كما يضم قائمة من المرافق والخدمات المصاحبة، ومنها: ممشى وحدائق خضراء للتنزه، ونادٍ وملتقى اجتماعي، وأحواض سباحة بالإضافة إلى ملاعب مخصصة للأطفال والجلسات العائلية.
وقد أوضح السيد تشارلز بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة التطوير العقاري في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، قائلاً:” يقدم مشروع “أزاليا” أفضل عروض التملك العقاري للفلل السكنية، تتنوع مابين ثلاث طرازات مختلفة تشمل الطراز العصري والإيطالي والعربي، وفد روعي في تصميمها أعلى مستويات العيش بأسلوب حياة مميز وفريد تحيطها أعلى درجات الخصوصية والأمان والفخامة”. مشيراً إلى أن مشروع “أزاليا” السكني الجديد يعد أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 بضرورة توفير حلول سكنية متنوعة للمواطنين تناسب كافة مستويات الدخل”.