مستشفى شرق جدة يطلق الحملة التوعوية “دواؤك في رمضان” لتوعية المرضى

بدعم من وزارة الصحة وتفعيلاً للبرامج التوعوية تطلق صحة جدة (حملة دواؤك في رمضان) في عدد من المستشفيات بمدينة جدة من ضمنها مستشفى شرق جدة والمراكز الصحية التابعة لها حيث تهدف الحملة إلى رفع الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع وتستهدف الأمراض المزمنة من خلال أركان توعوية تحتوي على مطويات توعوية وتثقيفة حيث يجيب فيها مجموعة من المختصين الصيادلة على أسئلة المرضى والمراجعين وإرشادهم حول طريقة استخدام الأدوية أثناء صيام المريض وتأثيرها على جسم الصائم.
وأكد المدير الطبي بمستشفى شرق جدة الدكتور عباس الشيخ خلال حضوره وتدشينه للحملة أن مستشفى شرق جدة تحاول جاهدة رفع مستوى التوعية الصحية لدى الجميع من خلال إطلاق مثل هذه الحملات التوعوية وخدمةً للمرضى وراحتهم وليكونوا بمأمن من أي مضاعفات قد تأثر على المرضى . و الحملة تستهدف المرضى الذين يعانون من مشكلات صحية مزمنة مثل الضغط، السكري، الكلى وغيرها.