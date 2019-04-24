الرئيسية رياضة مصدر: السوبر الإسباني بنظام دورة رباعية في السعودية
اعترف رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لويس روبياليس، أمس الأربعاء، بأنه يدرس إقامة كأس السوبر الإسباني بشكل منتظم في يناير من كل عام، وأن تقام المواجهة في المملكة العربية السعودية.
وتقام كأس السوبر الإسباني منذ 1982 بين بطلي الدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا، كما تقام بشكل معتاد في بداية الموسم الجديد.
وكانت النسخة الماضية من هذه البطولة أقيمت في العام الماضي بالمغرب عندما فاز برشلونة على إشبيلية 2-1 لتكون المرة الأولى التي تقام فيها مباراة السوبر الإسباني خارج حدود إسبانيا.
وأعلن روبياليس في فبراير الماضي أنه يرغب في إقامة كأس السوبر سنوياً خارج إسبانيا وأن تقام بنظام دورة رباعية يشارك فيها البطل ووصيف البطل بكل من بطولتي الدوري والكأس.
ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية عن روبياليس قبل شهرين قوله: “كأس السوبر المقبلة ستقام خارج إسبانيا وبنظام دورة رباعية”.