منصة مؤتمر القطاع المالي تشهد توقيع اتفاقيات شراكة بينها إطلاق 7 صناديق استثمارية

الرئيسية أنحاء الوطن منصة مؤتمر القطاع المالي تشهد توقيع اتفاقيات شراكة بينها إطلاق 7 صناديق...
شهدت منصة مؤتمر القطاع المالي الذي انطلق بالرياض اليوم توقيع عددٍ من اتفاقيات الاستثمار، بينها اتفاقيات لإطلاق 7 صناديق استثمارية تديرها الشركة السعودية للاستثمار الجريء الحكومي، والتي هي إحدى مبادرات “منشآت” لتحفيز القطاع الخاص.
وتتضمن الاتفاقيات الموقعة اتفاقية لإنشاء صندوق بقيمة 60 مليون ريال ورأسمال يبلغ 100 مليون ريال بين دراية للاستثمار الجريء و”منشآت”، فيما وقعت 6 خطابات استثمار جريء بالشراكة مع عدد من الشركات الاستثمارية، وتهدف هذه الصناديق للاستثمار في الشركات الناشئة القابلة للنمو السريع.
ومن الاتفاقيات التي وُقعت أيضا اتفاقية بين مؤسسة النقد العربي السعودي وسوق الأوراق المالية على تأسيس “مركز فنتك السعودية”، واتفاقية أخرى بين “منشآت” و”تداول” والهيئة العامة للزكاة والدخل والجمارك السعودية، واتفاقية في مجال التأمين بين الشركة التعاونية للتأمين و”فيتالي”.