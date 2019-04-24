تحتفل شركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بيوم الكتاب العالمي، الذي يصادف 23 أبريل من كل عام، وذلك بالتعاون مع شريك “نقاطي” فيرجن ميجاستور، الشركة العالمية الرائدة في مجال بيع المنتجات التعليمية والترفيهية.
وتقدم موبايلي لعملائها عرضاً حصرياً يتمثل في خصم 10% على جميع الكتب بمختلف مواضيعها عند تسوقهم من متاجر فيرجن ميجاستور عبر استخدامهم الرمز الخاص بالخصم (NaqatyXVMS)، كما تتيح للعملاء إمكانية جمع واستبدال “نقاطي” عند الانتهاء من الشراء، وذلك خلال الفترة من 23 حتى 27 أبريل الجاري.
ويأتي تفاعل “موبايلي” مع اليوم العالمي للكتاب بهدف حث عملائها على القراءة واقتناء الكتب. وتجدر الإشارة إلى أن “موبايلي” تقدم لمشتركيها من خلال برنامج نقاطي مجموعة واسعة وقيمة من المكافآت التي حرصت على تنويعها بما يتناسب مع رغباتهم وتطلعاتهم، وتتعدد الخيارات بين مكافآت ضمن خدمات موبايلي لمشتركي “نقاطي”، أو خصومات نقدية يتم الحصول عليها من خلال شركاء برنامج “نقاطي” المنتشرين في جميع أنحاء المملكة.