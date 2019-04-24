وسط حضور كبير من الإعلاميين والإعلاميات والمهتمين.. اختتام دورة صحافة الموبايل في جدة

اختتمت في جدة امس دورة صحافة الموبايل للمدرب الإعلامي طلال الازهري معد ومراسل قناة الاخبارية بحضور عدد كبير من الاعلاميين والإعلاميات والمهتمين، والتي نظمها نادي الإعلاميين السعوديين بالتعاون مع معهد يونا للتدريب التابع لاتحاد وكالات انباء دول منظمة التعاون الاسلامي.
حيث استخدم الازهري الكثير من التقنيات الحديثة في الاعلام من تطبيقات الهاتف الجوال واستخداماتها في اجراء عملية التصوير والمونتاج والاخراج النهائي للمادة المصورة.
من جانبه عبر الازهري ان الهواتف الذكية دخلت الميدان الاعلامي عبر تطبيقاتها واصبح كبديل لمؤسسات الانتاج لصناعة الاخبار والبرامج التلفزيونية ولم تعد الحاجة الى مؤسسات انتاجية واموال طائلة لصناعة البرامج.
فيما استعرض الازهري عددا من التقارير التلفزيونية المعدة سابقا والتي تم بثها على القنوات الرسمية وكيفية اعدادها من البداية حتى الاخراج النهائي لها.
ومن جانبه اعرب الأمين العام لنادي الإعلامييين السعوديين الأستاذ احمد آل عثمان عن شكره لمعهد يونا على تعاونه وإستضافته لهذه الدورة مؤكداً ان التنظيم والترتيب لهذه الدورة جاء ليواكب التطور الحديث والسريع في عالم التقنية واكساب العاملين في المجال الإعلامي والمهتمين المهارات الكفيلة بالإستفادة الصحيحة من الإمكانيات التقنية في الهواتف المحمولة لإنجاز مهامهم العملية اليومية بشكل إحترافي وسليم مشيراً ان النادي لديه الكثير من البرامج التدريبية والفعاليات التي سيقدمها بشكل مجاني للإعلاميين في إطار رسالته الإعلامية واهدافه التطوعية التي تحمل شعار من اجل الوطن.
وعبر المستشار فهد بن احمد الغامدي المشرف العام لمعهد يونا للتدريب ان المركز يهدف الى إكساب الاعلاميين والاعلاميات المهارات اللازمة عبر التقنيات الموجودة في ايديهم والى نشر المعرفة الاعلامية من خلال التطبيق النظري والعملي ويسعى المعهد الى ادارج العديد من البرامج الاعلامية التى تواكب العصر وتقديمها باسلوب عصري ومتميز.
الجدير بالذكر ان “معهد يونا للتدريب” هو معهد تدريب إعلامي متخصص تابع لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الاسلامي وهو يمثل 57 دولة.