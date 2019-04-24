وظائف شاغرة بإدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالعيينة عن توفر 49 وظيفة شاغرة على بند التشغيل والصيانة.
الوظائف:
1 – فني إلكتروميكانيكية (وظيفتان).
2 – مشغل محطة صرف صحي.
3 – طاهٍ (وظيفتان).
4 – مركب زجاج ألمنيوم.
5 – مراقب قطع غيار سيارات.
6 – مساعد كهربائي سيارات.
7 – مساعد ميكانيكي صيانة مضخات.
8 – كهربائي سيارات.
9 – مساعد ميكانيكي عربات ديزل.
10 – فني تشغيل سكادا ضغط عالٍ.
11 – فني مصاعد (وظيفتان).
12 – كهربائي ضغط منخفض (عدد 4 وظائف).
13 – كهربائي ضغط عالٍ (وظيفتان).
14 – فني زراعة (وظيفتان).
15 – فني تصميم – جرافيكس.
16 – فني إلكترونيات (وظيفتان).
17 – سباك (وظيفتان).
18 – مشغل معدات (وظيفتان).
19 – منقذ سباحة.
20 – فني لحام.
21 – مساعد مراقب مقدمي طعام (وظيفتان).
22 – فني صحي.
23 – حداد (عدد 3 وظائف).
24 – مأمور سنترال.
25 – مقدم طعام (عدد 4 وظائف).
26 – عامل كواء (وظيفتان).
27 – مراسل.
28 – مهندس كهربائي (عدد 3 وظائف).
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1440/08/18هـ ولمدة أسبوعين من تاريخه.
طريقة التقديم:
– على من تتوفر فيه الشروط المطلوبة إرسال السيرة الذاتية موضحاً بها العنوان، ورقم الهاتف الثابت والجوال على العنوان التالي: (مع تحديد مسمى الوظيفة المراد التقديم لها):
ص.ب (73008) – الرياض (11538) – (شؤون الموظفين – التوظيف).