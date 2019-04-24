وظائف هندسية شاغرة في التصنيع الوطنية بالجبيل وينبع.. تعرّف على التفاصيل

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس- مراقبة العمليات (للسعوديين/ الجبيل).
. مهندس- سلامة العمليات (الجبيل).
. مهندس العمليات- البولي بروبلين (الجبيل).
. مهندس مراقبة العمليات- الأمن السيبراني (الجبيل).
. مشرف- مكافحة الحرائق والسلامة (الجبيل).
. مهندس عمليات- مصنع (الجبيل).
. مهندس- عمليات مونومر (الجبيل).
. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).
. مهندس معدات دوارة (الجبيل).
. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).
. مهندس معدات ثابتة (الجبيل).
وأوضحت الشركة، بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 إبريل 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).