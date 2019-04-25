الرئيسية أنحاء العالم أكبر تظاهرة إعلامية بدبي حول مخاطر الألعاب الإلكترونية تنظمها جامعة الدول العربية
تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للمنتجين العرب احدي المنظمات العاملة تحت مظلة الجامعة العربية لفاعلية اعلامية كبري تتمثل في انطلاق الحلقة النقاشية البحثية حول مخاطر الالعاب الإلكترونية التي تدعو للعنف والارهاب وتأثيرها علي الامن المجتمعي العربي بالاضافة الي عقد الاجتماع الرابع عشر للجنة العربية للإعلام الالكتروني والتي ستعقد بدولة الامارات العربية المتحدة بإمارة دبي خلال الفترة من 29 ابريل الجاري حتي الأول من مايو القادم ومن المعلوم ان هذه الفاعلية تم اعتمادها ضمن مقررات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب في دورته العاشرة التي عقدت في الرياض خلال الفترة الماضية.
ومن جهته صرح الوزير المفوض الدكتور فوزي الغويل مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب بجامعة الدول العربية بقوله أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومن خلال اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني وهي إحدى اللجان التي تعمل ضمن ادوات الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب وادراكا منها بأهمية هذه القضية والمخاطر الكامنة جراء استخدام الالعاب الالكترونية التي تدعو للعنف والتي اضحت تمثل تهديدا مباشرا للمجتمع العربي فقد كان من الضروري أتخاذ خطوات عملية وجادة لمواجهة هذه الظاهرة لذلك تم التفكير في عقد هذه الحلقة النقاشية كخطوة اولي وعملية نحو مواجهة هذه الظاهرة السلبية التي نري انه من الضروري العمل علي التصدي لها حماية لقيم المجتمع ولدفع الأذي عن شبابنا العربي.
وأضاف الدكتور الغويل ان الجامعة تسعي من خلال هذه الحلقة النقاشية البحث عن سبل عملية للحد من انتشارها حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع.
مؤكداً في حديثه على أهمية الاهتمام بهذه القضية التي تتطلب مشاركة وتعاون كافة الجهات المختصة من المتخصصين سواء في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية بالاضافة الي المؤسسات الأمنية المختصة بالعالم العربي مؤكدا على اهمية الدور المحوري والاساسي للأسرة والمجتمع في الرقابة والتوجيه والذي لا يقل اهمية عن أدوار هذه الجهات.
وحول تنظيم هذه الفعاليات أضاف الغويل بأن هذه الاجتماعات تأتي تأكيدا لدور المنظمات والاتحادات التي تعمل تحت مظلة جامعة دول العربية وتجسيدا للدور الفعال والمتميز الذي تقدمه هذه الاتحادات والمنظمات في تنفيذ مقررات وتوصيات مجلس وزراء الإعلام العرب والمكتب التنفيذي مبديا تقديره لمبادرة الاتحاد العام للمنتحين العرب للتعاون في تنظيم هذه الفعاليات مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي تقدم بها خلال انعقاد الدورة العاشرة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب بالعاصمة السعودية الرياض مشيدا بدور الكوادر المتميزة للاتحاد بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي بذلت جهدا استثنائيا في سبيل توفير كل مقومات النجاح لهذه الفعاليات.