إرهابيو خلية الزلفي ارتكبوا 268 مخالفة مرورية بقيمة 136 ألف ريال

نشرت صحيفة “عكاظ” رصداً بإجمالي عدد وقيمة المخالفات المرورية التي ارتكبها عناصر الخلية الإرهابية التي ألقت الجهات المختصة القبض على عناصرها وقتلت 4 منهم أثناء محاولتهم اقتحام مبنى تابع للمباحث في محافظة الزلفي.
وبحسب الصحيفة، فإن الإرهابيين أعضاء الخلية ارتكبوا ما مجموعه 268 مخالفة مرورية غير مسددة بقيمة 136 ألفاً و300 ريال.
وأضافت أن أكثر أعضاء الخلية الإرهابية ارتكاباً للمخالفات المرورية عبدالرحمن الحمود بواقع 88 مخالفة بقيمة 43 ألفاً و800 ريال، يليه فيصل الخضير بواقع 87 مخالفة بقيمة 72 ألفاً و900 ريال.
أما الإرهابي عبدالله المنصور فقد ارتكب 43 مخالفة بقيمة 23 ألفاً و700 ريال، يليه الإرهابي عبدالله الحمود بواقع 16 مخالفة بقيمة 11 ألفاً و500 ريال، ثم الإرهابي صايل العليق بواقع 16 مخالفة بقيمة 4 آلاف و200 ريال، ثم الإرهابي عبدالله الحميدي حيث ارتكب 9 مخالفات بقيمة 3 آلاف و400 ريال.
أما الإرهابي عبدالإله الدويش فقد ارتكب 4 مخالفات بقيمة 1850 ريالا، وكذلك الإرهابي عبدالكريم المديد الذي ارتكب 4 مخالفات بقيمة 750 ريالاً، ولم تسجل سوى مخالفة واحدة على الإرهابيين مصعب المديد وأيوب الداود بقيمة 150 ريالاً، في حين لم تسجل أي مخالفات غير مسددة على باقي عناصر الخلية الإرهابية.