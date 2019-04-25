اتحاد الرياضات البحرية يستضيف بطولة المملكة للصيد الرياضي في البيلسان مارينا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

أعلن الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص بالشراكة مع مرسى ومارينا البيلسان بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، عن استضافته لبطولة المملكة للصيد الرياضي في جولته الأولى بالمملكة، انطلاقاً من نادي اليخوت والرياضات المائية “البيلسان مارينا” بالمدينة الاقتصادية خلال الفترة 26-27 لشهر أبريل الحالي.
وسوف تشهد بطولة المملكة الأولى للصيد الرياضي مشاركة 50 صياداً محترفاً، بشروط وقوانين وأنظمة محددة للانضمام، مع بيان بفئات وأنوع السمك المصرح صيده كذلك المحظور، بالإضافة إلى أنواع معدات الصيد ومقاساتها.
بهذه المناسبة، أعرب الأستاذ أحمد بن إبراهيم لنجاوي، الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية عن سعادته بانطلاق التعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، من خلال استضافة المدينة الاقتصادية لبطولة المملكة للصيد الرياضي في جولته الأولى. مؤكداً على أن المدينة على أتم الاستعداد لاستضافة أكبر الفعاليات والأنشطة الرياضية المحلية والعالمية المختلفة، نظراً لما تملكه من إمكانيات لوجستية وبنية تحتية متقدمة فضلاً عن المرافق الرياضية عالمية المعايير، تماشياً مع الرؤية الطموحة 2030 بضرورة تحفيز وتطوير صناعة الترفيه والرياضات الواعدة بالمملكة” مضيفاً إلى أن “البيلسان مارينا يعد إضافةً هامةً لمجموعة المرافق الرياضية والترفيهية المتنوعة في المدينة الاقتصادية، مما يُعزز مكانتها كوجهة سياحية صاعدة على البحر الأحمر وحاضنة للأنشطة والمسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية والفنية.
من جانبه أوضح الأستاذ ثامر بن صفوان حابس، المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص: “تعد رياضة صيد الأسماك من الرياضات المفضلة لأبناء الوطن، ويسعدنا استضافة بطولة المملكة للصيد الرياضي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك ضمن الجهود التطويرية ومساعي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، لتنويع الأنشطة الرياضية وتعزيز مكانة المملكة على المستوى المحلي والدولي، وذلك بما يساند خطط المملكة الطموحة للإسهام في تنويع مصادر الدخل الوطني”. مقدماً شكره للقائمين على المدينة الاقتصادية لكافة التسهيلات والاحترافية في إنهاء كافة الأمور التنظيمية والتصاريح اللازمة بكل يسهر وسهولة فضلاً عن الإمكانيات المتقدمة التي يحويها مرسى ومارينا البيلسان، والتي سهلت عملية التنظيم والاستضافة للبطولة وانطلاقة لرياضات بحرية عالمية.
كما أوضح الأستاذ مازن عبدالله الجابري، مدير عام السياحة والترفيه في هيئة المدن الاقتصادي قائلاً: “بأننا نسعد اليوم بتفعيل مذكرة التفاهم بين الهيئة، والاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الهادفة إلى استضافة وإقامة السباقات والمنافسات العالمية والتي تشمل الرياضات البحرية المتنوعة، منافسات صيد الأسماك” مؤكداً بأن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تحوي كافة المرافق الاجتماعية والرياضية اللازمة لإنجاح كافة الفعاليات والمناسبات على اختلافها.