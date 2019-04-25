استبدال ٧٠ ألف وحدة إنارة بتقنية LED بمكة المكرمة

دشّن معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص بمكتبة اليوم، المرحلة الأولى من مشروع إعادة تأهيل فوانيس الإضاءة التقليدية، وبحضور الاستاذ وليد الغريري الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، والتي تشمل إنارة الشوارع والحدائق وكشّافات أسفل الجسور بفوانيس مرشدة للطاقة تعمل بتقنية LED حيث سيتم تغيير عدد (٧٠.٠٠٠) وحدة إنارة من إجمالي (٢٥٠.٠٠٠) وحدة إنارة بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وذلك بواقع استبدال عدد (٥٦.٠٠٠) وحدة إنارة شوارع وعدد (١٤.٠٠٠) وحدة لكشّافات الأنفاق.
وتتميز وحدات الإنارة LED الجديدة بجودتها العالية وتوفير الاستهلاك الكهربائي وانخفاض أعمال الصيانة الدورية، إضافةً إلى طول عمرها التشغيلي، وهي أحدث ما توصلت إليه التقنية الحديثة في مجال الإنارة.