الشيخ المصلح يوضح حكم كتابة “ص” بدلاً من (ﷺ) | فيديو

أوضح الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة القصيم الدكتور خالد المصلح، حكم كتابة “ص” بدلاً من (ﷺ).
وقال الشيخ المصلح خلال استضافته ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إن بعض أهل العلم نهوا عن اختصار (ﷺ)؛ لأنه تقصير في حق النبي عليه السلام.
وأضاف أنه إذا كانت المساحة محددة بعدد الأحرف، ولا يستطيع الإنسان كتابة (ﷺ) كاملة، تكون كتابة “ص” خيراً من كتابتها كاملة؛ لأنه بذلك يذكر القارئ بالصلاة على النبي عليه السلام.
وتابع أن هناك رموزاً كتابية على الأجهزة الإلكترونية تكتب الصلاة على النبي في شكل صورة وهذه تكفي.