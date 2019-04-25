الرئيسية أنحاء الوطن النيابة العامة ونظيرتها الروسية توقعان مذكرة تفاهم لمواجهة الجريمة المنظمة والإرهاب والفساد
بحث النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، أمس (الأربعاء) مع نظيره الروسي يوري تشايكا في العاصمة الروسية موسكو، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع الجانبان مذكرة تعاون بين النيابة العامة السعودية والنيابة الروسية، أكدت أهمية التنسيق بين الجانبين في مجال محاربة الجريمة وأشكالها المنظمة والإرهاب والفساد، وحماية حقوق الإنسان والحريات المشروعة.
واتفق الطرفان على أن تكون هذه المذكرة بموادها وبنودها المتنوعة، أساساً للتعاون في حدود اختصاصها؛ انطلاقاً من مبدأ المساواة والاحترام المتبادل ووفقاً للقوانين والأنظمة السائدة في كلا البلدين، وكذلك المعاهدات الدولية التي يلتزم بها الطرفان.
كما اتفق الجانبان على عقد الاجتماعات والمشاورات لتبادل الخبرات، ومناقشة الموضوعات المشتركة، بما فيها تلك التي تطرح في المنظمات والمحافل الدولية، وتبادل المعلومات والتشاور في المسائل المتعلقة بالتحضير للنظر في طلبات التسليم والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وعقد دراسات بحثية ومؤتمرات وندوات ونقاشات مشتركة وتبادل الزيارات حول المواضيع ذات الأهمية لأي من الطرفين.