قيادي أحوازي: دخول المليشيات الإرهابية للأحواز.. أبعاد ودلالات

قال القيادي الأحوازي ميثاق عبدالله إن ما يمر فيه الشعب الأحوازي الأعزل في الآونة الأخيرة يدعي لوقفة نقدية شاملة لكل سياسات الاحتلال الإيراني الممنهجة لتهجير هذا الشعب الأصيل من أرضة في سبيل الاستولى علي كل ما تبقي من خيرات وثروات أرض الأحواز الذي عبث في مقدراتها وخيراتها لتمويل ميليشياته في المنطقة وتنفيذ المخططات الإرهابية المرسومة منذ أربعين عام.
وأضاف: دخول الميليشيات الطائفية كحزب الله والحشد الشعبي ولواء فاطميون الأفغان التابعة لنظام الدجل والإرهاب في طهران، تحت ذريعة اغاثة منكوبي الفيضانات الذي افتعلها الاحتلال، بروباغندا نتيجتها تحل بكارثة اخري علي الأحواز وشعبها الذي ذاق ذرعا من الويلات علي مدي أكثر من تسعة عقود من الاحتلال الإيراني المشؤوم للأحواز.
وتابع: أما تفاقم هذه الميليشيات تحديداً في مدينة الفلاحية الباسلة لها دلالاتها وأهمها حماية مشاريع الاحتلال العملاقة ومشروع قصب السكر الذي أدي لتجفيف الأهوار والشريكات النفطية التي تعتبر أهم مصدر دعم لعصابات الإرهاب في العراق وسوريا واليمن ولبنان.
كما لفت إلى أنه بموجب القوانين الدولية نحن أمام جرائم ضد الإنسانية ترتكبها الحكومة الإيرانية والمليشيات الطائفية بحق الشعب العربي في الأحواز، وهي جرائم تطهير عرقي وتغيير ديمغرافي بامتياز.
وأشار إلى أن هدف هذه العمليات تهجير وترحيل أهالي الأحواز إلى المدن الفارسية لتنفيذ الأجندة الطائفية التوسعية لإيران، متمنيا على المجتمع الدولي أن يولي أهمية قصوى لما تتعرض مدن وقري الأحواز من قبل الدولة الفارسية (إيران) والعناصر الإرهابية التابعة لها.
كما شدد على أن تقاعس الإرادة السياسية الدولية المتمثلة في الولايات المتحدة من التحرك بجدية لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم “وصمة عار في جبين الإنسانية”.