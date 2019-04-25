(رسالة السلام )

لقد جبلت البشرية على حب الوطن
الذي ترعرت فيه وعاشت طفولتها وشبابها وأفنت عمرها تعمر وتشارك في بناءه.
وذلك تنفيذا لخلافة الإنسان في الارض ليعمرها
ويبنيها كي تكون آمنة لهذا الإنسان الذي استخلفه الله فيها.
ونبذت الإنسانية العنف والظلم والقتل منذو عهد ادم عليه السلام .
ومع استمرار مسلسل العنف على مر العصور
الا ان اغلبها كانت بين جماعات ودولا متفرقه.
ولم يدون التاريخ من حارب أهله ومجتمعه وبيته.
سوى حالات شاذه نبذتها الإنسانية والأديان والقيم منذو الأزل.
لان من يحارب وطنه
يحارب بيته ،وقريته ،ومدينته ،واهله ، وأصدقاءه وقبيلته .
ويهدد امنهم وحياتهم.
ومن يرهق دما في وطنه فهو مخالف للطبيعة الإنسانية ، والأعراف والمبادئ.
ومخالفا للأديان السماويه
وآخرها الإسلام الذي نبذ العنف ، والظلم ، والقتل ، والتدمير
بل أتى بإتمام مكارم الأخلاق ، والقيم ودعا لتفعيلها بين الأمم والجماعات .
وماتصنعه اليوم إيدي ظالمة ارهابية من بين ظهراني بلادنا .
سوى أيدي خالفت كل مايدعوا له ديننا واحترام الإنسان وعدم التعدي عليه وتكفينا أية في كتاب الله تقول
(وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا)
شاهد الوعيد الذي في الآية والجزاء الذي توعد الله به القاتل لاخيه المسلم
أولا – فجزاؤه جهنم.
ثانيا- خالد فيها .
ثالثا- غضب الله عليه
رابعا- لعنه الله
خامسا- اعد له عذابا عظيما
كل هذا التهديد والوعيد لم يثني أوليك الإرهابيين الذين اقتحموا مركز مباحث الزلفي وامننا ووطننا
وكل قيمنا وعاداتنا وتقاليدنا وصلاتنا والحرمين الشريفين لم تكفهم عن فعلهم الدنئ.
وبذلك سلكوا طريق الباطل والدمار وهم يعون مصيرهم .
واليوم تحاربنا اغلب دول الارض
وتدفع وتغرر بمراهقين وماشابههم
انحرفوا فكريا عندما يبايعون مايسمى ( ابوبكر البغدادي ) شخصا مجهولا نكره. لم يتصدر مشهده سوى القتل والدمار الذي خلفوه في أفغانستان والعراق وسوريا ودولا عدة
اننا كسعوديين نقف امام جبهة تاريخيه تحاربنا ليل نهار وتدفع المليارات تلو المليارات كي تصبح بلادنا ضمن ضحايا مايسمى بالربيع العربي
يحاربنا الجار وصديق الامس وغيرهم ممن يتصدرون مشهد الحب الزائف لبلادنا .
لذلك ان الاوان ان يصحى الجميع من غفلته ويضع نصب عينيه هذا الوطن .
نجوع نعرى نموت وطننا وديننا وقيادتنا فوق كل شئ.
ولنخبر ابناءنا والاجيال القادمة بأهمية رسالتنا لهذا العالم .
(رسالة السلام )
دافعوا من اجل وطنكم لانه غير عن كل الأوطان
وطنكم
مهبط الوحي
ومنبع الرسالات السماويه
وخاتم الأنبياء
وبه اطهر بقعتين الحرمين الشريفين
وقلب العالم الإسلامي والعالم اجمع
ومنه شع نور الاسلام منارا لكل الارض والشعوب
ومنه قاد اجدادنا الفتوحات والبطولات من اقصى اليمن الى أوروبا والشرق .
ومايمتلكه من ثروات تعادل ثلثين ثروة الارض.
لذلك ان الأوان ان نكون جنودا مجندة ضد كل من تسول له العبث بوطننا وأمنه ومقدساته وقيادته
ندافع عنها بكل مانملك وان نقف مع رجال امننا عيونا ساهرة ضد هذه الشرذمة الفاسدة الضالة
في وطننا ونقول لهم لإمكان لكم بيننا.
لانهم يهددون امن ابناءنا ووطننا وديننا وقيمنا
يحاربون بلادنا بالانابة عن ايران واذنابهم .
وبتكاتف المجتمع والأهل ضدهم وإبلاغ الجهات المختصة عن كل فاسدا باغي بيننا .
سنعمل يدا واحدة لأمن منازلنا وأطفالنا ووطننا وديننا وقيادتنا …
وستبقى بلادنا رغم الأنوف الحاقده منارا للحق وقبلة للمسلمين آمنة برجالها وجيشها عقيدة ابناءه ….
حفظ الله بلادي منارا للعلم والمعرفة والهدى ونور الحق….وحفظ قادتها ورجالها …