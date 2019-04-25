الرئيسية الشركات طيران الإمارات “أفضل خدمات متكاملة” ضمن جوائز مطارات عُمان
نالت طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، جائزة “أفضل خدمات متكاملة” ضمن جوائز مطارات عُمان 2019، وذلك تقديراً لخدماتها المتفوقة ومنتجاتها المبتكرة وتميزها التشغيلي، ما يوفر للمسافرين العمانيين إلى دبي وعبرها تجربة سفر لا تضاهى.
وأقيم حفل توزيع الجوائز في فندق قصر البستان، بحضور معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون، وزير الخدمة المدنية وعدد من المسؤولين في الصناعة وكبار الشخصيات وممثلين عن ناقلات جوية عالمية في المنطقة. وتحتفي جوائز مطارات عمان وتكرم، في دورتها الثالثة، الناقلات الجوية التي تعمل عبر مطاري مسقط وصلالة.
وتسلم الجائزة بدر الشحي، نائب رئيس طيران الإمارات لخدمات الأمتعة والعمليات، وقال: “يسرنا أن نحظى بتقدير مطارات عمان لجهودنا في مجال تعزيز خدمة العملاء وتوفير تجربة سفر سلسة للمسافرين إلى دبي وعبرها. ونتطلع إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركائنا في سلطنة عمان، وسوف نستمر في الاستثمار بمنتجات وخدمات تلبي توقعات عملائنا وتفوقها جودةً”.
وتشغل طيران الإمارات 13 رحلة أسبوعياً إلى مسقط بطائرات البوينج777-300ER وتتيح لعملائها السفر إلى أكثر من 150 وجهة عبر دبي. وتشغل الناقلة أسطولاً حديثاً من طائرات الإيرباص A380 والبوينج 777. وكانت قد أطلقت مؤخراً صالوناً جوياً بتصميم جديد لطائرات الإيرباص A380 وجهزت طائرات البوينج 777-300ER الجديدة بمنتجات درجة أولى مبتكرة، كما أكملت مشروع تغيير التصميم الداخلي لعشر طائرات من طراز بوينج777-200LR ضمن الأسطول.