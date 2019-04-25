عقوبات أمريكية جديدة على شخصين و3 كيانات تابعة لـ”حزب الله”

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على أشخاص وكيانات تابعة لميليشيا حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران.
وأشارت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن العقوبات استهدفت شخصين أحدهما بلجيكي والآخر لبناني، بالإضافة إلى ثلاثة كيانات، منها اثنان في بلجيكا، والثالث في بريطانيا، وفق «العربية».
وفي وقت سابق من يوم الإثنين الماضي، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن واشنطن تسعى لقطع تدفق المال الإيراني على حزب الله اللبناني.
وأشارت، إلى أنه من بين الممولين المفترضين لحزب الله، الذين تريد واشنطن معلومات عنهم، أدهم طباجة ومحمد إبراهيم بزي وعلي يوسف شرارة.
كما أوضحت الوزارة الأمريكية، أن الثلاثة مُدرجون حاليًا على اللائحة السوداء الأمريكية «للإرهابيين الدوليين».