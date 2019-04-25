الرئيسية اقتصاد مؤشرات مالية مفصلة تقدمها “بيان” بمناسبة مؤتمر القطاع المالي
أعلنت شركة “بيان للمعلومات الائتمانية” عزمها إطلاق منتج “مؤشرات بيان” وذلك خلال مشاركتها في مؤتمر القطاع المالي الذي يُعقد برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يحفظه الله في قاعة الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض يومي 20-21 شعبان الجاري الموافق 24-25 أبريل الحالي.
وأوضح مصدر رسمي في الشركة أن المشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب له تأتي بدعوة كريمة من وزارة المالية مُمثلة بمؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” وتهدف مشاركة “بيان” إلى السعي للتعريف بمنتج “مؤشرات بيان” المزمع إطلاقه خلال أيام المؤتمر ليكون من أهم المراجع المالية التي يمكن للشركات الاستناد عليها عند إجراء الدراسات الاقتصادية والتحليلات المالية بهدف التوسع والاستثمار مما يسهم في دعم الاقتصاد السعودي بالمعلومات الرسمية تحقيقاً لمفهوم الشفافية والمعرفة والثقة.
ويعتبر منتج “مؤشرات بيان” ترجمة عملية لمفهوم الشفافية المذكورة في وثيقة “برنامج تطوير القطاع المالي” وصولاً لرؤية المملكة 2030، كما يُسهم في دعم السوق الصناعي والتجاري والمستثمرين – بغض النظر عن حجم المنشأة – بالمعلومات الرسمية والقائمة على أعلى مستويات الموضوعية والشفافية والوضوح مما يشكل قاعدة مهمة لصناع القرار والمستثمرين للدخول إلى السوق السعودي وتحديد وجهة استثماراتهم وهم على بينة. ومن خلاله يمكن للمستخدم معرفة متوسطات القطاعات واتجاهاتها للخمس سنوات الماضية أو مقارنة الاداء المالي للشركات بالقطاع الذي تعمل به.
وكشف المصدر أن مؤشرات بيان تحلل معلومات عن أكثر من 135 ألف قائمة مالية مدققة بالمملكة وتضعها في منصة موحدة بإسم “مؤشرات بيان” تمكّن العضو المنضم إلى بيان بأن يعرض البيانات المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة بالإضافة إلى معرفة أداء القطاعات الرئيسية والفرعية.
يُذكر أن “بيان للمعلومات الائتمانية” قد حصدت جائزتين خلال عام 2018م منها جائزة “أفضل جودة معلومات ائتمانية وتجارية بالمملكة” من قبل مجلة التمويل الدولية International Finance، وذلك استناداً على جودة البيانات المقدمة في منتجات الشركة، ومنهجية تأهيل بيانات الشركاء، وتحديث بيانات القوائم المالية كل 24 ساعة.