مدني المدينة يحذر من التقلبات الجوية

أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية حيث وردنا تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المنطقة خاصة المحافظات الساحلية والجنوبية منها خلال يومي الجمعة والسبت القادمين الموافق ٢١ -٢٢ من شهر شعبان الجاري بحالة عدم استقرار جوي مع فرصة لهطول أمطار من متوسطة الى غزيرة قد تصاحب بزخات من البرد ونشاط في الرياح المثيرة للغبار.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب أي سلوك لا تحمد عواقبه مع أهمية الالتزام بأمور السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر كالأودية والشعاب وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الارواح والممتلكات.
وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية إتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني ان الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة المعنية بتدابير الدفاع المدني متمنين السلامة للجميع.