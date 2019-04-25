مرصد “المجمعة” الفلكي يصدر بياناً بشأن ظروف رؤية هلال شهر رمضان للعام الحالي

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بياناً أمس (الأربعاء)، بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان المبارك لعام 1440 هـ الجاري.
وأوضح المرصد أنه سيقوم برصد هلال رمضان حسب تقرير أم القرى، مبيناً أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد ليوم السبت الموافق 29 شعبان (4 مايو)، تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب في تمام الساعة 6:29 وسيغرب القمر الساعة 6:05 قبل الشمس.
وأضاف أن يوم الأحد الموافق 30 شعبان (5 مايو) سيحدث الاقتران المركزي الساعة 1:45 صباحاً، وستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، فيما سيغرب الهلال الساعة 7:01 مساءً عند درجة 286 شمال الغرب، ما يعني أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وارتفاع 6.77 واستطالة 9.43 درجة والله أعلم.