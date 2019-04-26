الدفاع المدني يُعلن فتح باب الترشح للتطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب الترشح للتطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة– العاصمة المقدسة – المدينة المنورة).

وأوضحت المديرية أن على المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة، علماً بأن فترة التسجيل قد حددت بدءاً من اليوم الخميس 20 / 8 / 1440هـ وحتى يوم السبت 20 / 9 / 1440هـ.

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