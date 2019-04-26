الدفاع المدني يُعلن فتح باب الترشح للتطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج

الرئيسية أنحاء الوطن الدفاع المدني يُعلن فتح باب الترشح للتطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم...
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن فتح باب الترشح للتطوع بأعمال الدفاع المدني خلال موسم الحج لهذا العام 1440هـ في كل من (المشاعر المقدسة– العاصمة المقدسة – المدينة المنورة).
وأوضحت المديرية أن على المواطنين الراغبين بالمشاركة في هذه المهمة الدخول على الرابط التالي (https://voluntary.998.gov.sa/login.aspx) وطلب المشاركة، علماً بأن فترة التسجيل قد حددت بدءاً من اليوم الخميس 20 / 8 / 1440هـ وحتى يوم السبت 20 / 9 / 1440هـ.