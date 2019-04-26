رغم التحذيرات.. مسلمو سريلانكا يخرجون لصلاة الجمعة

أصر مسلمو سريلانكا على أداء صلاة الجمعة اليوم عندما سمعوا تردد صدى الأذان في شوارع العاصمة كولومبو، رغم التحذيرات التي أطلقتها السلطات، بعدم الخروج، حيث اتجهوا إلى المسجد ذي القبة الذهبية.
وفوجئ المصلون بانتشار جنود مسلحين بالبنادق الهجومية منتشرين خارج المسجد لتأمينه، كما شُددت إجراءات الأمن في المدينة الساحلية، منذ وقوع التفجيرات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق فاخرة الأحد الماضي، وأسفرت عن 253 قتيلاً، ومئات الجرحى.
ونشرت السلطات 10 آلاف جندي لتفتيش وتأمين دور العبادة، خوفاً من أعمال عنف للانتقام من المسلمين، لكن المئات منهم تحدوا مناشدة الحكومة لهم بعدم الخروج وتوجهوا للمسجد، قائلين إنهم يوجهون دعوة عبر صلاتهم إلى أتباع جميع الديانات للمساعدة في عودة السلام إلى بلادهم.