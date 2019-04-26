سريلانكا تعترف بالخطأ في إحصاء ضحايا التفجيرات.. وهذا العدد الصحيح

اعترفت سريلانكا بأنها أخطأت في إحصاء عدد ضحايا التفجيرات السبعة التي ضربت عاصمة البلاد “كولمبو” يوم الأحد الماضي، حينما كان مئات المسيحيين يحتفلون بعيدهم، وخفضت الأرقام بشكل كبير.
وصححت السلطات عدد الضحايا الذين قالت إن عددهم ليس 359 كما أُعلن سابقاً، بل إنهم 253 فقط، بعد أن انتهى الطاقم الطبي من جميع عمليات التشريح وخلص إلى أنه تمّ حساب بعض جثث الضحايا المشوهين بالخطأ عدة مرات، ما خفض عدد القتلى بمقدار 106 أشخاص.
وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ، وفرضت حظر التجول خلال الليل، وقالت إنها حجبت أيضا مواقع وتطبيقات للتواصل عبر الإنترنت لمنع انتشار شائعات تحريضية تخشى أن تثير اشتباكات طائفية.