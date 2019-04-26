فيديو | مقطع يُظهر اللحظات السابقة لاستشهاد موظفَي الخطوط السعودية في العمليات الإرهابية بسيرلانكا

الرئيسية حوادث فيديو | مقطع يُظهر اللحظات السابقة لاستشهاد موظفَي الخطوط السعودية في العمليات...
أفرجت السلطات السيرلانكية عن مقطع فيديو يظهر اللحظات السابقة للتفجير الإرهابي الذي استشهد فيه موظفا الخطوط السعودية أحمد جعفري وهاني عثمان.
وكان الشهيدان يتناولان الإفطار في أحد مطاعم فندق “سنامون جراند” عندما وصل الإرهابي إلى صالة المطعم حاملاً معه حقيبة ظهر مليئة بالمتفجرات.
وقالت مصادر إن الشهيدين ظهرا في المقطع، وكان جعفري يرتدي قميصاً أصفر اللون ويجلس زميله معه على الطاولة نفسها.
وأظهر المقطع كذلك ارتباك الإرهابي وتردده قبل أن يقرر تفجير نفسه في سلسلة من العمليات الإرهابية استهدفت أربعة فنادق وثلاث كنائس، وراح ضحيتها نحو 360 قتيلا ومئات المصابين.