“الإسكان”: رصد 3 مليارات ريال لتمويل تقنيات مصانع البناء الحديث خلال العام الجاري

الرئيسية أنحاء الوطن “الإسكان”: رصد 3 مليارات ريال لتمويل تقنيات مصانع البناء الحديث خلال العام...
كشف المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان، سيف السويلم، أنه تم رصد ثلاثة مليارات ريال؛ لتمويل المصانع في مختلف تقنيات البناء الحديث خلال العام الجاري 2019.
وأوضح أنه تم تمويل 6 مصانع حتى الآن بقيمة 351 مليون ريال، مشيراً إلى أن هناك موافقات لمصانع أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقاً.
وأبان، وفقاً لـ”الاقتصادية”، أنه يوجد 50 مصنعاً متخصصا في تقنيات البناء الحديث في مراحل التأهيل التقني، واستكمال دراسات الجدوى لتمويلها حال جاهزيتها.
وكان أحد المستفيدين من برنامج “سكني” تسلم نهاية ديسمبر الماضي فيلا تم تشييدها خلال يومين فقط، عبر تقنيات البناء الحديثة، وذلك ضمن مشروع “الواجهة” الواقع في أرض وزارة الإسكان بمدينة الدمام، واستغرق بناء الفيلا 48 ساعة فقط من البداية حتى النهاية.
يُذكر أن التقنيات الحديثة للبناء تمتاز بجودتها العالية وأسعارها التنافسية، حيث توفر نحو 30 في المائة من التكلفة النهائية للبناء، وهي مستخدمة في الكثير من الدول المتقدمة.