بالماراثوني الاتحاد يسحق النصر ويطير لنهائي أغلى الكؤوس

أنحاء – سالم باجوبح
في مباراة ماراثونية انتصر فيهـا الاتحاد على نظيرة النصر برباعية مقابل هـدفين ويضرب موعدا مع نظيره التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، في مباراة شهـدت تقلبات وندية امتدت إلى الأشواط الإضافية بعد أن انتهى الزمن الرسمي بالتعادل (2-2)، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، أمام أكثر من 43 ألف متفرج.
سجل للاتحاد الصربي ألكسندر بريجوفتيش الدقيقة 44 وفهد المولد 60، والبرازيلي رومارينهو 97 و106، فيما سجل للنصر المغربي عبد الرزاق حمدالله 66 و89 “ركلة جزاء”.
وألغى الألماني فيليكس بريتش حكم المباراة هدفين للاتحاد “67” بداعي التسلل، و”88″ لوجود مخالفة سابقة.
بدا اللقاء بنديه من البداية للفريقين حتى الدقيقة 3 والتي تهـيأت كره للنيجيري موسى لكنه سددها ضعيفة بجوار القائم الأيمن لفواز القرني حارس الاتحاد، ورد الاتحاد سريعاً بواسطة مهاجمه روريجيز، لكن الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر نجح في التصدي لها.
ومن هجمة مرتدة تمكن الصربي بريجوفيتش من وضع الاتحاد في المقدمة، مستفيداً من عرضية زميله سانجو ليسدد في شباك جونز عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف انتهى به شوط اللقاء الاول.
مع بداية الشوط الثاني، اندفع لاعبو النصر نحو الهجوم بغية إدراك التعادل وأهدر الثنائي المغربي نورالدين أمرابط وعبدالرزاق حمدالله فرصتين للتسجيل.
ومن هجمة مرتدة عزز فهد المولد تقدم فريقه، بعد أن تلاعب بدفاع النصر والحارس الأسترالي جونز ليضع الكرة في الشباك عند الدقيقة 60، بعدهـا قلص حمدالله الفارق بهدف عند الدقيقة “66”
وألغى حكم المباراة هدفاً اتحادياً لوجود مخالفة سابقة للتسجيل ليحتسب ركلة جزاء لصالح النصر، بعد ان لجأ إلى تقنية الـ”فار” ليتاكد أن الكرة لامست يد أحمد عسري، ويسجل حمدالله هدف التعادل عند الدقيقة 89 لتنتهي المباراة في زمنها الرسمي بالتعادل 2-2، ويلجأ الفريقان للأشواط الإضافية.
وفي الشوط الإضافي الأول سجل البديل البرازيلي رومارينهو الهدف الثالث للاتحاد عند الدقيقة 96، وعاد اللاعب نفسه مسجلاً الهدف الرابع في الشوط الإضافي الثاني عند الدقيقة 106 لتنتهي المباراة بفوز الاتحاد برباعية وصل بهـا للنهائي الغالي.